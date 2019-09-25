Пострадавшего в ДТП на КАД госпитализировали вертолетом

Мужчине понадобилась срочная помощь врачей. В каком он находится состоянии – не уточняется.

Все случилось сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказали в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 129 километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись несколько автомобилей – Kia и грузовик Isuzu. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки. Он врезался в грузовик, влетевший перед этим в водоналивные ограждения. После этого Kia отбросило в сторону Volskwagen. В результате травмы получил мужчина, сидевший за рулем корейской иномарки. Ему вызвали вертолет санитарной авиации, который доставил его в больницу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Петергофском шоссе бетономешалка врезалась в трамвай. По предварительной информации, легкими травмами отделался пешеход, оказавшийся неподалеку от места ДТП.