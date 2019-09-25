На Петергофском шоссе бетономешалка врезалась в трамвай

На фото видно. какой силы было столкновение. Фото: https://vk.com/spb_today

На фото видно. какой силы было столкновение. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем, 25 сентября. Бетономешалка буквально снесла трамвай, покорежив транспортное средство.

О столкновении сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Красносельском районе Северной столицы, на перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Буденного. Грузовой автомобиль врезался в общественный транспорт с такой силой, что буквально «впечатался» в него.

По предварительной информации, легкими травмами отделался пешеход, оказавшийся неподалеку от места ДТП. Водители транспортных средств и пассажиры не пострадали. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП, произошедшем сегодня утром, с участием автобуса и «легковушки», заблокировавшем движение на Выборгском шоссе.