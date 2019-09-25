Выборгское шоссе «встало» из-за ДТП с автобусом

В Выборгском районе Петербурге напротив поста ГАИ произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля утром 25 сентября.

ДТП на Выборгском шоссе в сторону Сертолово произошло в утренние часы 25 сентября. Пассажирский автобус оторвал иномарке передний бампер. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие спровоцировало крупную пробку. Автомобилисты Выборгского района выразили свою благодарность за «зачетную» пробку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП остановило трамваи на Черной речке.