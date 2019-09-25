Выборгское шоссе «встало» из-за ДТП с автобусом

Выборгское шоссе &#171;встало&#187; из-за ДТП с автобусом
Пассажирский автобус оторвал иномарке передний бампер. Фото: vk.com

В Выборгском районе Петербурге напротив поста ГАИ произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля утром 25 сентября.

ДТП на Выборгском шоссе в сторону Сертолово произошло в утренние часы 25 сентября. Пассажирский автобус оторвал иномарке передний бампер. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие спровоцировало крупную пробку. Автомобилисты Выборгского района выразили свою благодарность за «зачетную» пробку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП остановило трамваи на Черной речке.

авария авто выборгский район дтп пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любовница петербуржца оказалась автоугонщицей
«Зенит» прилетел на матч с «Енисеем»
Выборгское шоссе «встало» из-за ДТП с автобусом
Setl Group стал Официальным партнером церемонии награждения победителей ...
Более 20 тонн какао-бобов развернули на границе
Возбуждено уголовное дело по факту «минирования» школы на Большевиков
Пенсионерка лишилась 150 тысяч за снятие порчи в Петербурге
Пулково сможет принимать транзитные рейсы