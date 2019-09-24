ДТП остановило трамваи на Черной речке

Из-за случившегося конфликтуют кондуктор и водители попавших в аварии автомобилей.

Все случилось поздно вечером 24 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что две машины столкнулись на Черной речке. Они встали прямо на трамвайных путях, из-за чего общественный транспорт не может проехать. Кондуктор и участники аварий рассорились, пока ждали сотрудников ГИБДД. По предварительным данным, все остались целы, кроме машин – они выглядят помято.

Пользователи, комментируя пост, отметили, что водителям стоит чаще читать ПДД. На снимках видно, что автомобилям запрещено ездить по трамвайным путям, но водители не обратили внимание на знаки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Гатчинском районе в ДТП пострадали два человека. Один находится в тяжелом состоянии, а другой получил травмы средней тяжести. Полицейским предстоит выяснить, как именно все произошло.