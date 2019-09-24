В Гатчинском районе в ДТП пострадали два человека

Один находится в тяжелом состоянии, а другой получил травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Информацией поделились в правоохранительных органах. Все случилось в Гатчинском районе Ленинградской области на трассе Р-23 «Псков» в деревне Выра. Там столкнулись два автомобиля – «Мазда» и «Лада». По предварительным данным, отечественная легковушка не предоставила преимущества иномарке, что и стало причиной аварии. В результате водитель «Лады» получил серьезные травмы, а человек, сидевший за рулем «Мазды», — отделался травмами средней тяжести. Полицейским предстоит выяснить, как именно все произошло.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на КАД грузовик сбил водителя пострадавшей в ДТП машины. К несчастью, как только мужчина вышел на дорогу с целью оценить ущерб, он оказался под колесами грузовика. Пострадавший получил тяжелые травмы и отправлен в одну из городских больниц. Обстоятельства произошедшего уточняются.