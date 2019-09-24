На КАД грузовик сбил водителя пострадавшей в ДТП машины

На КАД грузовик сбил водителя пострадавшей в ДТП машины
Точные обстоятельства аварии неизвестны. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Участник дорожно-транспортного происшествия вышел из автомобиля, чтобы оценить повреждения, в результате чего попал под колеса грузовика.

Об инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области. Авария произошла утром во вторник, 24 сентября. На участке Кольцевой автодороги рядом со съездом на Московское шоссе 48-летний водитель «Mersedes» стал участником несерьезного ДТП, столкнувшись с автомобилем «Lada».

К несчастью, как только мужчина вышел на дорогу с целью оценить ущерб, он оказался под колесами грузовика. Пострадавший получил тяжелые травмы и отправлен в одну из городских больниц. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что утром 24 сентября авария на КАД с двумя перевернувшимися автомобилями парализовала движение на въезде в Кронштадт.

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