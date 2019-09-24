ДТП на КАД: въезд в Кронштадт заблокирован

ДТП на КАД: въезд в Кронштадт заблокирован
На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автомобиля, парализовало движение по КАД в сторону Кронштадта.

Информация об инциденте появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как отмечают свидетели, авария произошла в тоннеле возле Кронштадта, на данный момент движение транспорта перекрыто. В комментариях интернет-пользователи сообщают, что перевернулись два автомобиля, подробные обстоятельства ДТП неизвестны.

Столкновение произошло на участке трассы по направлению от Горской в Ломоносов. Водители авто стоят в пробке уже более часа.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на автодороге «Кола» произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы два человека. По предварительно информации, водитель за рулем иномарки не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет.

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ДТП на КАД: въезд в Кронштадт заблокирован