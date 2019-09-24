Нетрезвый водитель улетел в кювет на «Коле», двое пострадали

В аварии пострадали водитель авто и его пассажирка в возрасте 43 лет. Фото: vk.com

В аварии пострадали водитель авто и его пассажирка в возрасте 43 лет. Фото: vk.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Мурманском шоссе в Ленобласти в ночь на вторник, 24 сентября.

Ночью 24 сентября на 142-м километре трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошла серьезная автомобильная авария. Согласно данным регионального отдела пропаганды УГИБДД, инцидент произошел около двух часов ночи. Фотографии с места ДТП опубликованы в группе «Дорожный инспектор».

Согласно предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля марки Iran Khrodo Samand, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением улетел в кювет, где иномарка опрокинулась.

В аварии пострадали водитель авто и его пассажирка в возрасте 43 лет. Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее GazetaSPb сообщала, что один погиб и четверо пострадали в ДТП под Кингисеппом.