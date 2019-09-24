Один погиб и четверо пострадали в ДТП под Кингисеппом

Утром 23 сентября под Кингисеппом произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
ДТП произошло ранним утром в понедельник, 23 сентября, на седьмом километре подъездного пути к Кингисеппу в Ленинградской области. На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen Multivan и автомобиль марки «ВАЗ-2112». Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По предварительным данным, микроавтобус не предоставил преимущество встречной легковушке при повороте налево.
Согласно данным АБН, дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 28-летней пассажирки «ВАЗ-2112», еще два пассажира отечественного получили травмы средней степени тяжести. Водитель микроавтобуса получил легкие повреждения.
Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП унесло жизни двоих в Ленобласти.