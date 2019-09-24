Один погиб и четверо пострадали в ДТП под Кингисеппом

Один погиб и четверо пострадали в ДТП под Кингисеппом
Микроавтобус не предоставил преимущество встречной легковушке при повороте налево. Фото: vk.com

Утром 23 сентября под Кингисеппом произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

ДТП произошло ранним утром в понедельник, 23 сентября, на седьмом километре подъездного пути к Кингисеппу в Ленинградской области. На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen Multivan и автомобиль марки «ВАЗ-2112». Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, микроавтобус не предоставил преимущество встречной легковушке при повороте налево.

Согласно данным АБН, дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 28-летней пассажирки «ВАЗ-2112», еще два пассажира отечественного получили травмы средней степени тяжести. Водитель микроавтобуса получил легкие повреждения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП унесло жизни двоих в Ленобласти.

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