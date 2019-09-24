ДТП унесло жизни двоих в Ленобласти

В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир "Шевроле". Фото: vk.com

В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир "Шевроле". Фото: vk.com

Смертельная авария произошла в поселке Большая Ижора Ленинградской области вечером в понедельник, 23 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД, лобовое столкновение «Киа Спортейдж» и «Шевроле Ланос» произошло в 4,5 километрах от КАД, на 51 километре трассы Петербург — Ручьи в сторону Соснового Бора. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

За рулем «Шевроле» находился мужчина 1984 года рождения, он выехал на встречную полосу, где врезался с «Киа», ей управляла женщин 1984 года рождения.

В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир «Шевроле». Отмечается, что пассажиру на вид лет 40, его личность пока не опознана. Водитель «Киа» отделалась травмами средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что очевидцы сообщили о двух погибших в ДТП на Краснофлотском.