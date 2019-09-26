В России нашли Lada Priora с пробегом в миллион километров

Автомобиль Lada Priora проехал по России миллион километров. Опытом вождения поделился владелец машины.

Отзыв автомобилиста опубликовали на портале «Лада.Онлайн». Мужчина рассказал, что каждый день ездил из города Ясный в Оренбург и обратно. Расстояние насчитывает порядка 1 тыс. км.

За три года машина ни разу не попадала в ДТП, что сохранило кузов в целостности. Капитальный ремонт двигателя мужчина делал два раза, первый — при пробеге 550 тыс. км, второй — при 1 млн км.

Ремонтировались или менялись электронная педаль газа, стартеры, моторное масло с фильтрами, трансмиссионное масло, тормозные диски, оригинальные стойки и тормозная жидкость. В целом водитель остался доволен машиной.

«После миллиона на приборной панели пробег выходит на нулевую отметку», — отметил автомобилист.

Lada Priora перестали выпускать в 2018 году. В начале августа с конвейера сошел последней экземпляр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за восемь месяцев 2019 года в России продали 233 тыс. 684 автомобиля Lada.