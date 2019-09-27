Петербург и Ленобласть делят пригородные маршрутки

Петербургские власти намерены со следующего года отменить не только городские коммерческие маршруты, но и те, которые связывают город с Ленинградской областью.

Сейчас между Петербург и Ленобласть связывают 142 направлений маршруток и социальных автобусов. Смольный намерен сохранить социальные автобусы в рамках транспортной реформы, однако маршрутки могут прекратить свое существование. По словам чиновников, город не намерен нести нагрузку по маршрутам области.

Как сообщил GazetaSPb источник в правительстве Ленобласти, отмена маршруток между городом и областью может произойти только в случае заключенного соглашения между администрациями города и области.

Отмечается, что Ленобласть не заинтересована в подобной инициативе Смольного и своего согласия давать не намерена.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с Васильевского острова пропадут 15 коммерческих маршрутов.