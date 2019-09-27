Светлановская площадь встала из-за ДТП на Энгельса

Грузовик все еще находится на перекрестке, мешая проезду людей. Фото: кадр из видео

Грузовик все еще находится на перекрестке, мешая проезду людей. Фото: кадр из видео

Утром 27 сентября в Петербурге авария с грузовиком спровоцировали пробки вокруг Светлановской площади в Выборгском районе города.

На Светлановской площади при выполнении поворота столкнулись большегруз и Subaru. Грузовик все еще находится на перекрестке, тем самым провоцируя крупные пробки. По словам очевидцев, водитель иномарки не пропустил большегруз, двигаясь на зеленый свет дополнительной стрелки светофора. Видео с места событий опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», стоят Светлановский проспект, 2-й Муринский проспект, а также проспект Энгельса с несколькими прилегающими к нему улицами.

Официальных данных о пострадавших или обстоятельствах аварии не поступало.

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