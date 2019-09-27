Suzuki сбил ограду набережной Фонтанки в ДТП с такси

Suzuki сбил ограду набережной Фонтанки в ДТП с такси
Suzuki отлетел в ограду набережной реки Фонтанки. Фото: vk.com

ДТП с участием иномарки и автомобиля такси произошло в ночь на 27 сентября на Московском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга.

Согласно данным ОГИБДД по Адмиралтейскому району города, авария произошла примерно в 1:40 27 сентября возле дома 16 по Московском проспекту. Согласно предварительным данным 31-летний уроженец Дагестана, находясь за рулем такси Volkswagen, двигался по Московскому проспекту в сторону Обуховского моста, и, проезжая на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Suzuki, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

Фото: vk.com

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Дорожный инспектор», в результате столкновения Suzuki отлетел в ограду набережной реки Фонтанки и частично сбил ее.

В аварии пострадали водитель Suzuki и его 29-летняя пассажирка. Их госпитализировали в Александровскую больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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