На проспекте Королева «Рено Дастер» оказался на «Шкоде Рапид»

На проспекте Королева &#171;Рено Дастер&#187; оказался на &#171;Шкоде Рапид&#187;
Интернет-пользователи отнеслись к ситуации с юмором. Фото: https://vk.com/spb_today

Проезжавший мимо манипулятор с выдвинутой «лапой» «собрал» две машины в необычную фигуру.

Накануне, 26 сентября, жители проспекта Королева могли наблюдать зрелищную картину. На обочине в «кармане» проспекта были припаркованы два автомобиля. По предварительной информации, мимо проезжал манипулятор с не задвинутой «лапой». В итоге задние колеса внедорожник «Рено Дастер» оказались на крыше легковой «Шкоды Рапид».

По информации очевидцев, сообщивших о происшествии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария обошлась без пострадавших.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала об очередной большегрузной жертве «моста глупости». Жители Северной столицы уверяют, что это уже 172-й раз, когда газель не справляется с мостом. Петербуржцы даже делают ставки, достигнет ли количество машин двух сотен к Новому году.

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