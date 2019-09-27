На проспекте Королева «Рено Дастер» оказался на «Шкоде Рапид»

Проезжавший мимо манипулятор с выдвинутой «лапой» «собрал» две машины в необычную фигуру.

Накануне, 26 сентября, жители проспекта Королева могли наблюдать зрелищную картину. На обочине в «кармане» проспекта были припаркованы два автомобиля. По предварительной информации, мимо проезжал манипулятор с не задвинутой «лапой». В итоге задние колеса внедорожник «Рено Дастер» оказались на крыше легковой «Шкоды Рапид».

По информации очевидцев, сообщивших о происшествии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария обошлась без пострадавших.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала об очередной большегрузной жертве «моста глупости». Жители Северной столицы уверяют, что это уже 172-й раз, когда газель не справляется с мостом. Петербуржцы даже делают ставки, достигнет ли количество машин двух сотен к Новому году.