Корейский Porter не прошел испытание братом Моста глупости

Корейский Porter не прошел испытание братом Моста глупости
Брат Моста глупости поймал очередную жертву. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге 26 сентября очередной грузовик пал жертвой Моста глупости на Софийской улице. Его собрат в Металлострое не пропустил корейский Hyundai Porter.

Застрявший под Мостом глупости автомобиль, по подсчетам петербуржцев, стал 172-м. Местные автомобилисты не первый год наблюдают за попытками большегрузов пройти под мостом с надписью «Газель не пройдет». В соцсетях даже делают ставки на то, что до нового года жертвами низкой переправы падут две сотни грузовиков.

Мост глупости. Фото: vk.com/spb_today

Собрат Моста глупости с аналогичной надписью появился в поселке Металлострой. Пройти под ним 26 сентября пытался корейский Hyundai Porter. Ему это, как отмечают свидетели, почти удалось. Помешало заграждение на выезде.

«Сегодня видел это, когда ехал домой. Он по тоннелю проехал , а заграждение его остановило на выезде», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Газель осталась без кузова после проезда под Мостом глупости.

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