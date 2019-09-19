«Мост глупости» снова победил «Газель»

Очередная «Газель» пожертвовала кузовом, проезжая под знаменитым «мостом глупости».

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях интернет-пользователи предположили, что неосмотрительный водитель решил повторить невероятный «трюк» предыдущей «Газели».

16 сентября малотоннажка совершила триумфальное событие, проехав под мостом без урона. Видео было опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на нем заметно, что «Газель» вплотную прошла под мостом, однако прошла. Сегодняшнему автомобилисту не удалось проявить такую же ловкость.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об инциденте, случившемся на Сенном мосту, где у гостя Северной столицы украли мобильный телефон.