На Сенном мосту у жителя столицы украли телефон

На Сенном мосту у жителя столицы украли телефон
Сотрудники полиции оперативно нашли украденное. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых в нападении на москвича.

Ограбление произошло в понедельник, 16 сентября, около двенадцати часов вечера. В сообщении, поступившем сотрудникам полиции Адмиралтейского района, говорилось о драке на Сенном мосту, в которой принимают участие четверо мужчин.

В ходе оперативных действий стражей порядка были установлены личности нападавших: молодые люди 22 и 20 лет, не имеющие места работы. 16 сентября они спровоцировали конфликт с приехавшим в Петербург жителем Москвы, в результате которого отобрали у него смартфон и скрылись с места преступления.

Подозреваемые задержаны, у них обнаружили украденное и вернули владельцу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что банк в Колпино ограбили на 8 миллионов рублей.

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