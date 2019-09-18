На Сенном мосту у жителя столицы украли телефон

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых в нападении на москвича.

Ограбление произошло в понедельник, 16 сентября, около двенадцати часов вечера. В сообщении, поступившем сотрудникам полиции Адмиралтейского района, говорилось о драке на Сенном мосту, в которой принимают участие четверо мужчин.

В ходе оперативных действий стражей порядка были установлены личности нападавших: молодые люди 22 и 20 лет, не имеющие места работы. 16 сентября они спровоцировали конфликт с приехавшим в Петербург жителем Москвы, в результате которого отобрали у него смартфон и скрылись с места преступления.

Подозреваемые задержаны, у них обнаружили украденное и вернули владельцу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что банк в Колпино ограбили на 8 миллионов рублей.