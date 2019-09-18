В Колпино из банка вынесли 8 миллионов рублей

В Колпино из банка вынесли 8 миллионов рублей
Отделение ПАО "Совкомбанк" расположено по улице Ижорского Батальона, дом №4, корпус 35. Фото: Google Карты

На банк в Колпинском районе Петербурга совершил нападение налетчик в медицинской маске. Он вынес из учреждения 8,2 млн рублей.

Ограбление произошло вечером 17 сентября, около семи вечера. Преступник зашел в отделение «Совкомбанка» и приказал отдать ему деньги, размахивая, предположительно, огнестрельным оружием.

58-летняя женщина за кассой, испугавшись, последовала всем указаниям грабителя и отдала ему приготовленные для визита инкассаторов пакеты с денежными средствами на сумму более восьми миллионов рублей (8,2 млн).

Позже сотрудники полиции изучили записи с видеокамер. На них видно, во что был одет преступник: непримечательная темного цвета куртка, синие джинсы, а вот на лице — медицинская маска. Сейчас уточняются обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают кинологи.

Ранее GazetaSPb сообщала о жительнице Гатчины, совершившей очередной ограбление.

колпино криминал новости ограбление банка совкомбанк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионера в Петербурге осудили за мошенничество с квартирами умерших
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
В Невском районе из автомобиля пропали вещи на 123 тысячи рублей
Мошенницы похитили 126 тысяч у старушки в Красносельском районе
Телефонный хулиган из Швеции пообещал расстрелять школу в Петербурге
На Сенном мосту у жителя столицы украли телефон
Задержан подозреваемый в убийстве продавца в «Дикси»
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве на Московском