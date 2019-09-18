В Колпино из банка вынесли 8 миллионов рублей

На банк в Колпинском районе Петербурга совершил нападение налетчик в медицинской маске. Он вынес из учреждения 8,2 млн рублей.

Ограбление произошло вечером 17 сентября, около семи вечера. Преступник зашел в отделение «Совкомбанка» и приказал отдать ему деньги, размахивая, предположительно, огнестрельным оружием.

58-летняя женщина за кассой, испугавшись, последовала всем указаниям грабителя и отдала ему приготовленные для визита инкассаторов пакеты с денежными средствами на сумму более восьми миллионов рублей (8,2 млн).

Позже сотрудники полиции изучили записи с видеокамер. На них видно, во что был одет преступник: непримечательная темного цвета куртка, синие джинсы, а вот на лице — медицинская маска. Сейчас уточняются обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают кинологи.

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