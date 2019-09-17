Жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой стала пенсионерка

Жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой стала пенсионерка
Злоумышленницу задержали. Фото: pixabay.com

В поселке Рябово Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу в отношении пенсионерки. У хозяйки квартиры украли 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, в одном из домов на Школьной улице. В помещение проникла неизвестная женщина и вынесла оттуда все накопления.

Как стало известно GazetaSPb, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали 38-летнюю подозреваемую. Оказалось, что жительница Гатчины была неоднократно судима за аналогичные преступления.

Похищенное вернули пенсионерке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пьяный петербуржец прокатил на капоте иномарки сотрудника правопорядка.

квартирная кража кража пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Несовершеннолетний на иномарке утроил погоню в Петербурге
Жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой ...
Пьяный петербуржец перехватил руль у полуголой автоледи и прокатил ...
Петербурженка передала осужденному в колонию конфеты с начинкой из СИМ-карт
Пассажиры «Аллегро» не смогут пользоваться электронными визами ...
Суд прекратил дело о ДТП из-за внезапной разводки Володарского моста
Петербурженка купила сережки на билеты «банка приколов», затем ...
На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран