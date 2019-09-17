Жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой стала пенсионерка

В поселке Рябово Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу в отношении пенсионерки. У хозяйки квартиры украли 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, в одном из домов на Школьной улице. В помещение проникла неизвестная женщина и вынесла оттуда все накопления.

Как стало известно GazetaSPb, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали 38-летнюю подозреваемую. Оказалось, что жительница Гатчины была неоднократно судима за аналогичные преступления.

Похищенное вернули пенсионерке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пьяный петербуржец прокатил на капоте иномарки сотрудника правопорядка.