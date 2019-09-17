Пьяный петербуржец перехватил руль у полуголой автоледи и прокатил полицейского на капоте

В Петербурге привлекли к административной ответственности пьяного водителя, который прокатил на капоте своего автомобиля полицейского в Шушарах.

Инцидент произошел в прошлом месяце на Первомайской улице. Сотрудник ГИБДД патрулировал территорию, когда остановил одну и из машин. Потерпевший попросил у автоледи предъявить документы, а после он отправился в отделение, чтобы проверить, не находится ли иномарка в угоне. После девушка без верхней одежды и обуви вышла из машины, оставив в ней ключи и открытую дверь. Тогда в салон запрыгнул обвиняемый и начал разворачиваться.

Полицейский вернулся и попытался остановить злоумышленника с синяком под глазом, однако это он не реагировал. Тогда на помощь пришел второй сотрудник. Девушка-дежурный попыталась вытащить ключи через открытое окно, когда страж порядка упал на капот. Пьяный водитель всячески сопротивлялся, на место было вызвано подкрепление.

В ходе судебного разбирательства водитель признался, что растерялся и не сразу понял, что сбил человека. А также добавил, что именно поэтому он скрылся с места происшествия. Однако его слова опроверг участвовавший в инциденте правоохранитель.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, мужчину лишили водительских прав на один год.

Материалы дела о причинении вреда полицейскому будут рассмотрены позднее.

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