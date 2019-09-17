В Тихвинском районе полиция изобличила 26-летнего автоугонщика

В Тихвинском районе полиция изобличила 26-летнего автоугонщика
Автомобиль вернули владельцу. Фото: pixabay.com

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали угонщика автомобиля.

Об угоне владелец машины «ВАЗ-2114» заявил ночью 22 августа. По факту хищения транспорта было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска полицейские изобличили в угоне 26-летнего жителя поселка Шугозеро. Автомобиль был припаркован у одного из домов 1-го микрорайона города Тихвина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, злоумышленнику назначили подписку о невыезде. Автомобиль вернулся к законному владельцу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о пожаре на улице Федосеенко в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в двухкомнатной квартире жилого дома. В результате происшествия пострадала одна из жительниц. Причины возгорания не уточняются.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть угон
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