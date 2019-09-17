В Тихвинском районе полиция изобличила 26-летнего автоугонщика

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали угонщика автомобиля.

Об угоне владелец машины «ВАЗ-2114» заявил ночью 22 августа. По факту хищения транспорта было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска полицейские изобличили в угоне 26-летнего жителя поселка Шугозеро. Автомобиль был припаркован у одного из домов 1-го микрорайона города Тихвина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, злоумышленнику назначили подписку о невыезде. Автомобиль вернулся к законному владельцу.

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