При пожаре на Федосеенко пострадал один из жильцов дома

При пожаре на Федосеенко пострадал один из жильцов дома
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Фото: Мойка78 Валентин_Егоршин

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. 12 человек были эвакуированы, одна жительница пострадала.

Возгорание случилось сегодня, 17 сентября, в пятиэтажном доме №35 на улице Федосеенко. На втором этаже здания горела двухкомнатная квартира. Из-за задымления были эвакуированы жильцы верхних этажей.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пожарный оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали огонь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пожар в Новой Ладоге уничтожил историческое здание. На месте стояла Церковно-приходская школа, которая была построена еще в 1894 году. Об инциденте сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
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