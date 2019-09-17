При пожаре на Федосеенко пострадал один из жильцов дома

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. 12 человек были эвакуированы, одна жительница пострадала.

Возгорание случилось сегодня, 17 сентября, в пятиэтажном доме №35 на улице Федосеенко. На втором этаже здания горела двухкомнатная квартира. Из-за задымления были эвакуированы жильцы верхних этажей.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пожарный оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали огонь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пожар в Новой Ладоге уничтожил историческое здание. На месте стояла Церковно-приходская школа, которая была построена еще в 1894 году. Об инциденте сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».