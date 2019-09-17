В Новой Ладоге уничтожено пожаром историческое здание

Инцидент осветили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Фото: https://vk.com/spb_today

Инцидент осветили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Фото: https://vk.com/spb_today

Здание Церковно-приходской школы в городе Новая Ладога Волховского района является объектом культурного наследия. Пожар произошел в ночь с 16 на 17 сентября.

Историческая постройка полностью деревянная, построена еще в 1894 году. Оно создавалось для учеников расположенной в Новой Ладоге Климентовской церкви. Помимо этого, в нем проходила первая конференция местных большевиков.

Об инциденте изданию «Мегаполис» сообщил очевидец. Жители города подозревают, что культурно значимый объект подожгли. За день до произошедшего обнаружилось, что двери здания вскрыты. Однако исправить случившееся вовремя не удалось.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что пожарные тушили гаражи в населенном пункте Лябежье Ломоносовского района Ленобласти. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.