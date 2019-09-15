Пожарные тушили гаражи на 60 «квадратах» в Лябежье

Пожарные тушили гаражи на 60 &#171;квадратах&#187; в Лябежье
Огонь охватил почти 60 "квадратов". Фото: pixabay.com

По предварительны данным, никто не пострадал. Почему начался пожар – выяснить до сих пор не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в Ломоносовском районе в населенном пункте Лябежье. Там загорелось несколько гаражей на площади 60 квадратных метров. О возгорании спасателям сообщили в пять часов вечера, они незамедлительно прибыли на место происшествия. В ликвидации приняли участие восемь человек – они справились за час. Сотрудники правоохранительных органов пока не знают, пострадал ли кто-нибудь и что стало причиной инцидента. Им предстоит все это выяснить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дом на Большой Пороховской эвакуировали, жильцы мокнут под дождем. 10 человек покинули теплые квартиры из-за пожара у соседей.

«Сидим дома. Что случилось пока не знаем. 6 пожарных расчетов я насчитала, может больше. Горел похоже 9й этаж»,

— пояснила местная жительница.

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