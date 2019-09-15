Дом на Большой Пороховской эвакуировали, жильцы мокнут под дождем

10 человек покинули теплые квартиры из-за пожара у соседей.

Об этом стало известно сегодня вечером, 15 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Большой Пороховской эвакуировали дом номер 26 – оттуда вышли десять человек. Им пришлось стоять под дождем около часа. Дело в том, что в здании загорелась трехкомнатная квартира. Пару минут назад пожар потушили, и петербуржцы смогли вернуться домой. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания выяснить пока не удалось.

«Сидим дома. Что случилось пока не знаем. 6 пожарных расчетов я насчитала, может больше. Горел похоже 9й этаж»,

— пояснила местная жительница.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Нижегородской области горит склад на площади 5 кв. метров. Спасатели уточняют, что вспыхнули металлический и кирпичные склады, а также бочки с маслом. На место прибыли 96 человек и 26 единиц спецтехиники – пока что с огнем справиться не удалось.