В Нижегородской области горит склад на площади 5 кв. метров

В ликвидации пожара задействованы почти сто человек.

Все случилось сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщает «ТАСС», ссылаясь на собственные источники. Пожар разгорелся в Богородском районе Нижегородской области горит склад ГСМ на площади пять тысяч квадратных метров. Спасатели уточняют, что вспыхнули металлический и кирпичные склады, а также бочки с маслом. На место прибыли 96 человек и 26 единиц спецтехиники – пока что с огнем справиться не удалось.

Масштабный пожар можно было бы ликвидировать с воздуха, но это невозможно в вечернее время суток. В скором времени к спасателям присоединится пожарный поезд. К счастью, рядом нет жилых домов, так что местные жители вне опасности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга снова горит склад. Складское помещение загорелось на Хрустальной улице. Площадь возгорания достигла 200 м2.