В Невском районе Петербурга снова горит склад

В Невском районе Петербурга снова горит склад
За четверг 22 августа пожарные Санкт-Петербурга потушили пять пожаров. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Площадь огня на Хрустальной улице достигла 200 м2.

Складское помещение загорелось на Хрустальной улице Санкт-Петербурга. Площадь возгорания достигла 200 м2.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности, сообщили ТАСС в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 23 августа. Пока что никогда не пострадал. На сайте ГУ МЧС Санкт-Петербурга пока не поделились подробностями о новом пожаре в Невском районе Петербурга.

Вчера пожарные Санкт-Петербурга уже тушили пожар в Невском районе — он получил максимальный пятый ранг сложности. На его тушение (горело 4 тысячи м2 на Складской улице) ушло 24 часа и 40 минут, сообщает ГУ МЧС Санкт-Петербурга — начали в 14:10 и закончили в 14:40 уже сегодня.

За четверг 22 августа пожарные Санкт-Петербурга потушили пять пожаров.

Ранее GazetaSPb сообщила, что два мигранта находятся в критическом состоянии после пожара на Складской.

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