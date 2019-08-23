Двое мигрантов попали в реанимацию после пожара на Складской

После пожара в здании на Складской улице, 6 госпитализировали двоих мужчин. Оба они находятся в тяжелом состоянии.

Пожар, по предварительным данным, произошел в цеху по производству декоративных свечей. Причина возгорания пока не выяснена.

Как стало известно Gazeta.SPb, от огня пострадали два человека. Один из них, 27-летний уроженец Узбекистана, госпитализирован в тяжелом состоянии. У него обожжены руки, лицо, стопы, голени и предплечья.

Вторым пострадавшим оказался 31-летний гражданин Узбекистана. Мужчина получил ожоги рук, лица, стоп и голени. В тяжелом состоянии его привезли в ожоговую реанимацию одной из больниц города.

Всего из здания эвакуировали 200 человек. Пламя охватило порядка 4 тыс. кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 340 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар начался в 14:00.