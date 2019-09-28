Священник обвинил коллег и друзей Заворотнюк в равнодушии и пиаре

Священник обвинил коллег и друзей Заворотнюк в равнодушии и пиаре
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Протоиерей Андрей Ткачев обвинил коллег и друзей находящейся в больнице актрисы Анастасии Заворотнюк в равнодушии и пиаре.

Священник отметил, что близкие и неравнодушные к судьбе актрисы должны молча сострадать к ней и ее близким родственникам. При этом он сравнил обсуждения вокруг состояния здоровья актрисы со смертью старика, родственники которого в соседней комнате делят еще неполученное наследство, сообщает teleprogramma.pro.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Анастасия Заворотнюк написала завещание. Состояние актрисы источники оценивают в сумму более полумиллиарда рублей. Как только актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание, ее родственники предоставили ей на подпись пакет документы. Они настаивали на том, что звезда должна высказать свою последнюю волю. Анастасии Заворотнюк принадлежит несколько квартир в Ялте и Москве, загородный дом, автомобили и счета в банке. Ее состояние оценивает в полмиллиарда рублей. Как именно она распорядилась имуществом и деньгам – не уточняется.

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