На Большой Пушкарской маленький велосипедист попал в ДТП и угодил в больницу

У мальчика диагностировали травмы головы, он находится под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщили в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла на Большой Пушкарской улице в зоне регулируемого пешеходного перехода. Участниками стали двое – Renault и восьмилетний велосипедист. По предварительным данным, мальчик находился на «зебре», когда светофор горел «красным». Уточняется, что за юным байкером не смогли уследить мама.

Ребенку вызвали карету скорой помощи, его отвезли в больницу. У него диагностировали сотрясением головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автоледи подбила поворачивающую со второго ряда иномарку на Испытателей. Мнения о случившемся среди пользователей разделились. В соцсети «ВКонтакте» одни винят автора кадров, другие же, наоборот, говорят, что предотвратить ДТП мог попутчик.