Автоледи подбила поворачивающую со второго ряда иномарку на Испытателей

В Приморском районе Северной столицы столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло сегодня, 29 сентября, пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автоледи движется в крайней левой полосе, когда при повороте налево со второго ряда выскакивает попутная иномарка.

Мнения о случившемся среди пользователей разделились. В соцсети «ВКонтакте» одни винят автора кадров, другие же, наоборот, говорят, что предотвратить ДТП мог попутчик.

Точная причина ДТП и состояние участников не называются.

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