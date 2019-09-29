Спасатели потушили пылающий дом на Муринской дороге

В Красногвардейском районе спасатели тушили одноэтажный деревянный жилой дом. Постройка полностью сгорела.

Инцидент произошел сегодня, 29 сентября, на Муринской дороге на пересечении с Пискаревским проспектом. К месту оперативно прибыли 16 спасателей на четырех единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, дом размером 10 на 12 метров выгорел по всей площади. К 17:44 пожар локализовали.

Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Ленинградской области. Спасательная бригада тушила дачу, которая горела на 20 «квадратах». В ликвидации пламя были задействованы пять пожарных.