В Ленобласти потушили горящую дачу

В Ленобласти потушили горящую дачу
Ведется дознание по факту случившегося. Фото: Мойка78 Валентин Егоршин

Сегодня, 29 сентября, в Кировском районе Ленобласти горела дача. О пожаре спасателям сообщили в 16:24.

Инцидент случился в садоводстве Синявинское, СНТ «Ольховское», на улице Нефтяников. Огонь охватил дачную постройку площадью 20 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, в ликвидации пламя были задействованы пять пожарных и две единицы спецтехники. К 17:28 огонь потушили.

В настоящее время по факту произошедшего ведется дознание. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на Коломяжском путепроводе. По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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