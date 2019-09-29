На Коломяжском путепроводе массовая авария собрала пробку

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 29 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились фотографиями, а также подробностями аварии. Он пишут, что все произошло на Коломяжском путепроводе и рядом с ним. Всего участниками ДТП стало шесть транспортных средств. Доподлинно неизвестно, как именно все случилось. Свидетели уверяют, что два автомобиля не смогли разъехаться, а остальные столкнулись на самом путепроводе.

Автомобилисты уточняют, что такие крутые повороты лучше объезжать стороной – так безопаснее. Другие уверены, что всему виной неосторожность.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что к ДТП в Лядино приехали три «скорых», столкнулись два грузовика и легковушка. Причины ДТП и информация о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся. На месте увеличивается пробка.