К ДТП в Лядино приехали три «скорых», столкнулись два грузовика и легковушка

Сегодня днем, 29 сентября, в Гатчинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. В аварию попали три автомобиля.

Дорожный инцидент случился в деревне Лядино. Как сообщили в группе «АВТО Гатчина», столкнулись грузовик, легковой автомобиль и «ГАЗель». Со слов очевидцев, на место происшествия приехали три машины скорой помощи.

Причины ДТП и информация о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся. На месте увеличивается пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с маршруткой и иномаркой. Очевидцы рассказали, что транспортное средство подбило легковой автомобиль. Петербуржцы также опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у белой иномарки сильно пострадал багажник. Участники затруднили движение.