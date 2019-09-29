Маршрутка помяла BMW на перекрестке Славы и Софийской

Маршрутка помяла BMW на перекрестке Славы и Софийской
Причины ДТП не сообщаются. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Участниками дорожного инцидента стали маршрутка и легковой автомобиль.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», транспортное средство подбило BMW у перекрестка на проспекте Славы и Софийской улицы.

«Спасибо за пробку», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что маршрутное такси помяло белой иномарке багажник.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Литейном мосту. В аварии оказались сразу пять автомобилей.

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