На Литейном мосту в ДТП попало пять иномарок

На Литейном мосту в Северной столице произошло массовое ДТП. Со слов очевидцев, в аварии оказались пять автомобилей.

«В сторону центра скопление поцелуйчиков», — написал пользователь соцсети «Вконтакте».

Автор записи рассказал, что среди участников происшествия автомобили Suzuki, Nissan, BMW, Kia и Mercedes. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобили заняли сразу несколько полос движения. На месте возможно образование пробки.

Состояние водителей не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном ДТП в Петербурге. Один из автомобилей выехал на тротуар.