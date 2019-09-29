На Литейном мосту в ДТП попало пять иномарок

На Литейном мосту в ДТП попало пять иномарок
Причины ДТП не сообщаются. Фото: vk.com/spb_today

На Литейном мосту в Северной столице произошло массовое ДТП. Со слов очевидцев, в аварии оказались пять автомобилей.

«В сторону центра скопление поцелуйчиков», — написал пользователь соцсети «Вконтакте».

Автор записи рассказал, что среди участников происшествия автомобили Suzuki, Nissan, BMW, Kia и Mercedes. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобили заняли сразу несколько полос движения. На месте возможно образование пробки.

Состояние водителей не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном ДТП в Петербурге. Один из автомобилей выехал на тротуар.

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