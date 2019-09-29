Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб в ДТП на Коллонтай

Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб в ДТП на Коллонтай
Причина ДТП не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Сегодня, 29 сентября, на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности столкнулись несколько машин.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один из автомобилей выехал на тротуар и снес столб, у другой отлетело колесо. На проезжей части разбросаны осколки и детали машин.

Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», на место прибыли сотрудники скорой помощи. Движение сильно затруднено.

Информация о пострадавших и причины случившегося не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, участниками которого стали машина «Грузовичкоф» и иномарка.

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