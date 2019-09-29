«Грузовичкоф» и Mazda столкнулись на Московском проспекте

&#171;Грузовичкоф&#187; и Mazda столкнулись на Московском проспекте
Состояние участников не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днем, 29 сентября, на Московском проспекте произошло ДТП. Участниками аварии стали автомобиль службы грузоперевозок «Гразовичкоф» и Mazda.

Участники столкнулись при повороте с Московского проспекта на улицу Решетникова. Со слов очевидцев, автомобили перегородили движение на повороте, проезд затруднен.

В комментариях сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что водители выставили знак аварийной остановки. Состояние участников не уточняется. Есть ли на месте пробка — неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом дорожно-транспортном инциденте на Муринской дороге. В аварии оказались задействованы пять автомобилей.

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