«Грузовичкоф» и Mazda столкнулись на Московском проспекте

Сегодня днем, 29 сентября, на Московском проспекте произошло ДТП. Участниками аварии стали автомобиль службы грузоперевозок «Гразовичкоф» и Mazda.

Участники столкнулись при повороте с Московского проспекта на улицу Решетникова. Со слов очевидцев, автомобили перегородили движение на повороте, проезд затруднен.

В комментариях сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что водители выставили знак аварийной остановки. Состояние участников не уточняется. Есть ли на месте пробка — неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом дорожно-транспортном инциденте на Муринской дороге. В аварии оказались задействованы пять автомобилей.