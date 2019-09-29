В ДТП на Муринской дороге подбито пять машин, виновник скрылся

В ДТП на Муринской дороге подбито пять машин, виновник скрылся
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня ночью, 29 сентября, произошло массовое ДТП. Виновник дорожного инцидента скрылся с места происшествия.

Все произошло около дома 84 на Муринской дороге. В аварии оказались задействованы пять автомобилей. Как сообщает «Фонтанка», одна из машин лишилась колеса, у другой отлетел бампер.

После случившегося владельцы подбитых авто остановили проезжавший мимо наряд Росгвардии, которые вызвали на место сотрудников ДПС. Водители рассказали, что виновник скрылся во дворах «Новой Охты». В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Ранее в GazetaSPb сообщали о слетевшей цистерне с большегруза в Приморском районе города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

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