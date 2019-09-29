Большегруз потерял цистерну в Приморском районе

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с автоцистерной. Инцидент случился сегодня днем, 29 сентября, на 3-й Конной Лахте.

Со слов очевидцев, у водителя большегруза оторвался полуприцеп. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что слетевшая автоцистерна перегородила сразу несколько полос движения, чем затруднила проезд другим участникам.

Пользователи в соцсети «ВКонтакте» комментируют, что водитель не убедился, что стопор на седле сработал. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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