Пенсионерка получила удар ножом от пьяного мужа в Ленобласти

Пенсионерка получила удар ножом от пьяного мужа в Ленобласти
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе задержан 55-летний мужчина, подозреваемы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги.

В ночь на 27 сентября с ножевым ранением госпитализирована 60-летняя женщина. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести, сообщает GazetaSPb источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что около часа ночи 27 сентября, 55-летний супруг пострадавшей ударил ее ножом во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков.

Мужчину задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жителя Луги забили топором, ножом и лопатой. В городе Луга Ленинградской области арестовали 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве родственника.

Всеволожский район ленобласть ножевое ранение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об итогах рабочей недели
Пенсионерка получила удар ножом от пьяного мужа в Ленобласти
Вертолет санавиации помог семерым пациентам из Ленобласти за два дня
Биологи пытаются понять, мечтают ли осьминоги об инопланетных крабах
Гендиректор «Зенита» прокомментировал момент с Оздоевым на матче ...
Финляндия считает, что поезда между Петербургом и Иматрой начнут ходить не ...
Погода в Петербурге побьет температурный рекорд в воскресенье
Пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены