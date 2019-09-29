Пенсионерка получила удар ножом от пьяного мужа в Ленобласти

Во Всеволожском районе задержан 55-летний мужчина, подозреваемы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги.

В ночь на 27 сентября с ножевым ранением госпитализирована 60-летняя женщина. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести, сообщает GazetaSPb источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что около часа ночи 27 сентября, 55-летний супруг пострадавшей ударил ее ножом во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков.

Мужчину задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жителя Луги забили топором, ножом и лопатой. В городе Луга Ленинградской области арестовали 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве родственника.