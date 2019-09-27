Жителя Луги забили топором, ножом и лопатой

Жителя Луги забили топором, ножом и лопатой
Одним из орудий убийства был топор. Фото: pixabay.com

В городе Луга Ленинградской области арестовали 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве родственника.

Тело 57-летнего мужчины обнаружили в частном доме в городе Луга. По версии следствия, он распивал совместные напитки с родственником 22 сентября. Между мужчинами возникла ссора. После чего младший из них нанес собутыльнику несколько ударов ножом в область сердца и головы. Добил оппонента мужчина обухом топора и лопатой.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По подозрению задержан 35-летний родственник погибшего. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи выясняют мотивы и причины произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге арестовали 46-летнего мужчину. По версии следствия, он несколько раз ударил знакомого ножом в область грудной клетки и живота.

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