Мужчину арестовали за попытку убить знакомого ножом на Энергетиков

Мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге арестован 46-летний мужчина. Его обвиняют в покушении на убийство своего знакомого.

Мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, обвиняемый пытался убить своего 43-летнего знакомого вечером 19 сентября.Мужчины находились у одного из домов по проспекту Энергетиков, когда между ними возникла ссора. В ходе перепалки один из них ударил другого ножом не менее трех раз. Раны пришлись на область грудной клетки и живота.

«Однако, свой преступный умысел [обвиняемый — прим.ред.] до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с своевременным оказанием потерпевшему квалифицированной медицинской помощи», — сообщили в следственном комитете.

Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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