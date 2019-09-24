Охотник случайно подстрелил своего приятеля в Ленобласти

Охотник случайно подстрелил своего приятеля в Ленобласти
Мужчины охотились на уток с резиновой лодки. Фото: unsplash

Охота на уток с резиновой лодки закончилась госпитализацией. Мужчина случайно подстрелил напарника по охоте, когда лодку качнуло волной.

Все произошло в пять вечера 23 сентября в протоке к Ладожскому озеру. Двое мужчин охотились на уток с резиновой лодки. Один из охотников 1961 года рождения подстрелил второго 1962 года рождения. Отмечается, что выстрел произошел в момент, когда лодку качнуло волной.

Стрелявший оказал приятелю первую помощь и доставил на базу отдыха в городе Новая Ладога, откуда его госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители Волховского района Ленобласти устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец устроил стрельбу из травмата возле ресторана на Кременчугской. Житель Петербурга несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета возле ресторана в Центральном районе Северной столицы.

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