Охотник случайно подстрелил своего приятеля в Ленобласти

Охота на уток с резиновой лодки закончилась госпитализацией. Мужчина случайно подстрелил напарника по охоте, когда лодку качнуло волной.

Все произошло в пять вечера 23 сентября в протоке к Ладожскому озеру. Двое мужчин охотились на уток с резиновой лодки. Один из охотников 1961 года рождения подстрелил второго 1962 года рождения. Отмечается, что выстрел произошел в момент, когда лодку качнуло волной.

Стрелявший оказал приятелю первую помощь и доставил на базу отдыха в городе Новая Ладога, откуда его госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители Волховского района Ленобласти устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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