Петербуржец устроил стрельбу из травмата возле ресторана на Кременчугской

Житель Петербурга несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета возле ресторана в Центральном районе Северной столицы.

Все произошло в половину одиннадцатого вечера 22 сентября возле входа в ресторан на улице Кременчугской, 9 в Центральном районе. Очевидцы сообщили в полицию о драке и стрельбе, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Как оказалось, между двумя мужчинами 25 и 30 лет произошел словесный конфликт, в результате которого последний несколько раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший получил ранение и был госпитализирован в больницу.

Хозяин оружия также получил незначительные повреждения в ходе потасовки. Сейчас он находится в больнице под присмотром стражей порядка.

Правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что водитель хотел разрешить дорожный конфликт при помощи травмата в Гатчине.