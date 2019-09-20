Водитель хотел разрешить дорожный конфликт при помощи травмата в Гатчине

Водитель хотел разрешить дорожный конфликт при помощи травмата в Гатчине
Мужчине назначена подписка о невыезде. Фото: pixabay.com

В ходе дорожного конфликта неизвестный открыл стрельбу в Гатчине. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент случился в четверг, 19 сентября, около 11:30 у дома №26 на улице Чехова. 33-летняя женщина рассказала, что мужчина несколько раз выстрелил из предмета, похожего на травматический пистолет. После он сел в BMW и скрылся.

Позже в отдел полиции обратился 27-летний местный житель. Мужчина пояснил, что стрелял в воздух во время конфликта с заявительницей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовное дело возбудили по факту хулиганства. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пожилой мужчина устроил поножовщину в компании дам. Мужчина нанес ножевые ранения 54-летней знакомой, в результате чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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