Пожилой петербуржец изрезал грудь знакомой во время застолья

В Невском районе Петербурга пожилой мужчина завершил посиделки с дамами поножовщиной.

Инцидент произошел в четверг, 19 сентября, в доме 32/2 по Шлиссельбургском проспекту. Компания из трех человек распивала спиртные напитки, когда произошла ссора. 68-летний мужчина схватил нож и бросился на 54-летнюю знакомую. Вторая 39-летняя женщина отделалась испугом. Пострадавшую госпитализировали с ранениями грудной клетки и конечностей, множественными ранениями груди с повреждением молочной железы и острой кровопотерей. Она находилась в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка задержали нападавшего в той же квартире. Пока в отношении петербуржца составлен административный протокол за хулиганства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что после трагического ДТП возбудили уголовное дело. В результате аварии в легковом автомобиле сгорел мужчина.