После огненного ДТП в Петергофе, где сгорел человек, возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП в Петродворце возбудили уголовное дело. Трагический инцидент случился около часа ночи в четверг, 19 сентября, на Петербургском шоссе, 119.

Водитель за рулем BMW не смог справиться с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В результате иномарка загорелась, а его пассажир сгорел заживо. Кондуктора автобуса осмотрели и отпустили, а 35-летнего водителя в алкогольном опьянении госпитализировали. Он находился в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, по факту нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Водителя BMW после оказания медпомощи задержали.

Ранее в GazetaSPb сообщали о подробностях серьезной аварии на Кубинской. Сотрудники правопорядка разбираются в деталях произошедшего.